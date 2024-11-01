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Общество

Ограничение движения на участке улицы Пермякова продлены до 31 декабря

01 ноября 2024 14:34  [144] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде до 31 декабря продлили ограничение движения транспорта в районе домов №№34-46 по улице Пермякова.

Как сообщает пресс-служба администрации, на данном участке идут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что дорогу на улице Гвардейцев в Нижнем Новгороде перекрыли до 25 ноября. Также сообщалось, что с 21 ноября на участке улицы Красносельской будет введено двустороннее движение транспорта.

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Теги:
движение Транспорт Транспортные ограничения
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