Ограничение движения на участке улицы Пермякова продлены до 31 декабря

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В Нижнем Новгороде до 31 декабря продлили ограничение движения транспорта в районе домов №№34-46 по улице Пермякова.
Как сообщает пресс-служба администрации, на данном участке идут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что дорогу на улице Гвардейцев в Нижнем Новгороде перекрыли до 25 ноября. Также сообщалось, что с 21 ноября на участке улицы Красносельской будет введено двустороннее движение транспорта.
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