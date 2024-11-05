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Общество

Более 5 тысяч страниц и каналов соцсетей зарегистрировано в перечне Роскомнадзора

15 ноября 2024 16:37  [114] Общество

Фото: Минцифры

Более 20 тысяч заявлений о регистрации подали владельцы каналов и страниц соцсетей через Госуслуги.

Как сообщает Минцифры РФ, по итогам рассмотрения заявлений, в специальный список Роскомнадзор внес более 5 тысяч страниц. Порядка 2,5 тысяч заявок были отклонены.

В ведомстве отметили, что отказать в регистрации могут если:

- в описании канала/страницы не размещён номер заявки, по которому РКН определяет принадлежность канала автору заявления;

- заявка заполнена с ошибками: неверно указано название канала, его адрес или контактные данные владельца;

- аудитория канала/страницы менее 10 тысяч подписчиков.

Так, если название канала "Минцифры России", а в заявлении написано "Минцифры", то такая заявка будет отклонена. После отклонения заявки, владельцы страниц и каналов могут снова подать заявление. 

Перед подачей повторного заявления в ведомстве рекомендуют тщательно проверить данные: наименование страницы, её адрес, контакты. Кроме того, заявителям рекомендуют убедиться, что у страницы 10 тысяч подписчиков. Также напоминают о необходимости разместить в описании канала/страницы номер, присвоенный заявлению. Роскомнадзор вынесет решение в течение 10 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что правила ведения каналов в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч создали в России. Также сообщалось, что блогеров обязали предоставлять сведения о себе в РКН.

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Теги:
Минцифры Роскомнадзор Социальные сети
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