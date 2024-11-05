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Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торгпредом РФ в ОАЭ

15 ноября 2024 11:56  [115] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в вебинаре с торговым представителем Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Андреем Терехиным.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, вебинар, который пройдет 22 ноября, организован Центром поддержки экспорта Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, с января по август этого года объем несырьевого неэнергетического экспорта нижегородских компаний в ОАЭ вырос более чем в три раза. Нижегородская область поставляет в Эмираты пластмассы, смазочные материалы, деревянные изделия, средства наземного транспорта, инструменты и аппараты различного назначения, а также химическую и готовую пищевую продукцию.

Вебинар с торговым представителем РФ в ОАЭ даст возможность нижегородским предпринимателям получить экспертную оценку по вопросам, связанным с выходом на арабский рынок, узнать об особенностях взаимодействия с местными компаниями, а также получить необходимые рекомендации.

Подать заявку на участие в вебинаре можно до 20 ноября. Более подробно об этом можно узнать на "Мой бизнес".

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что для нижегородских предпринимателей пройдет вебинар с торгпредом РФ в Египте.

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Теги:
Мой бизнес МСП Предприниматели
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