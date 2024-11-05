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Бизнес

Нижегородские компании на льготных условиях участвуют в выставке FoodExpo Qazaqstan 2024

14 ноября 2024 12:54  [105] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четыре нижегородских предприятия на льготных условиях участвуют в 26-й центрально-азиатской международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования FoodExpo Qazaqstan 2024 в Алматы.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, поддержку компаниями оказывает региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Центр оплатил расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также на аренду выставочных площадей и мебели.

Нижегородскую область на выставке представляют ООО "АПС Групп" (оборудование для сыроварения), ООО "Регионально-промышленная компания" (композитные материалы для автомобилей и спецтехники), ИП Пашин А.Ю. (вафельные полуфабрикаты и мороженое), ООО "Типография РОСТ" (полиграфическое производство).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в этом году на выставке FoodExpo Qazaqstan ожидается участие 383 компаний. Нижегородские предприниматели представят свой ассортимент продукции на международном уровне, а также проведут деловые переговоры с потенциальными партнерами.

Всего с начала года эксперты Центра поддержки экспорта организовали участие 59 нижегородских предприятий на льготных условиях в 16 выставках. О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области приняла участие в международной выставке FIHAV-2024 в Республике Куба.

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Теги:
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