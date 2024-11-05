Более 25 научных проектов поддержит в этом году Нижегородский НОЦ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) в этом году профинансирует 26 научных проектов.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, это рекорд для региона. С учетом бюджетных и внебюджетных источников на разработки направят более 330 млн рублей.

"Отдельно хочу отметить поддержку 9 проектов, которые реализуются совместно с индустриальными партнерами. Подход, когда ученые выполняют проекты по техзаданиям промышленников, доказал свою эффективность - есть уже первые результаты: разработки новых решений в области химии, железнодорожного сообщения, станкостроения."- написал Глеб Никитин.

Глава региона особо подчеркнул, что совместные конкурсы НОЦ и индустриальных партнеров помогают наладить крепкие партнерские связи между наукой и бизнесом, что соответствует задачам нацпроекта "Наука и университеты".

Ранее сообщалось, что более 10 инновационных проектов получат гранты Нижегородского НОЦ.