Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по оперативной ликвидации лесных пожаров Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижегородская область заняла 4 место среди регионов страны по оперативности тушения лесных пожаров, обнаруженных в первые сутки. Об этом сообщил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Информация была озвучена в рамках пресс-конференции, посвященной итогам пожароопасного сезона-2024 и подготовке к сезону-2025.

Согласно данным, 32 региона смогли ликвидировать все лесные пожары в первые сутки их возникновения. Помимо Нижегородской области, в пятёрку лидеров по эффективности борьбы с пожарами вошли Московская и Вологодская области, Краснодарский край и Псковский регион.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв отметил, что таких показателей позволили достичь эффективная государственная поддержка, направленная на модернизацию технического оснащения профильных служб, в сочетании с высоким уровнем подготовленности и профессионализма пожарных.

В 2024 году в регионе был ликвидирован 41 лесной пожар на общей площади 44,85 га, при этом показатели горимости оставались в пределах нормы.

Основная часть очагов возгораний была выявлена благодаря системе видеомониторинга (66%), авиационному наблюдению (2%) и сообщениям от местных жителей (32%). Крупных лесных пожаров, как и перехода огня на населённые пункты и объекты инфраструктуры, допущено не было.

"Мы понимаем, что безопасность лесов — это задача, требующая совместных усилий, и продолжаем работать над её решением", - подчеркнул Воробьёв.

В нижегородском Минлесхозе отметили, что основной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему остаётся человеческий фактор: 28 из них возникли из-за неосторожного обращения с огнём в местах сбора ягод и грибов, в труднопроходимой болотистой местности.

Напомним, пожароопасный сезон был официально закрыт в Нижегородской области 24 октября. Сейчас региональный Минлесхоз уже приступил к ремонту и консервации лесопожарной техники и оборудования для подготовки к пожароопасному сезону 2025 года.