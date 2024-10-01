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Общество

Пожароопасный сезон официально закрыт в Нижегородской области

24 октября 2024 15:03  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Из-за изменений погодных условий с 25 октября в Нижегородской области завершается пожароопасный сезон, который был открыт с 19 апреля на юге и с 24 апреля на севере региона. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, за пожароопасный сезон этого года был зафиксирован 41 лесной пожар на общей площади 44,85 гектара. Министр отметил, что так называемые показатели горимости за текущий год не выходят за средние многолетние значения.

Большая часть лесных пожаров - 66% - была обнаружена благодаря современной системе видеомониторинга, авиация установила 2% пожаров, при проведении патрулировании и на основе сообщений от жителей было установлено 32% горений. Все возгорания были ликвидированы в течение суток. Оперативность тушения составила 100%. Крупных лесных пожаров, а также перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры допущено не было.

Роман Воробьев подчеркнул, что начало пожароопасного сезона было относительно спокойным, как и весь весенне-летний период. Напряженная пожароопасная обстановка сложилась в конце сентября и сохранялась до середины октября.

Основной причиной возникновения пожаров глава регионального Минлесхоза назвал человеческий фактор. По этой причине произошло 30 лесных пожаров, 28 из них возникли из-за неосторожного обращения с огнем в местах сбора ягод и грибов, в труднопроходимой, болотистой местности, что наряду с нетипично высокой температурой воздуха, а также с высокой ветровой нагрузкой значительно усложнило работу лесопожарных служб.

В ведомстве также отметили, что в этом году был разработан и утвержден план противопожарного обустройства лесов на территории Нижегородской области, а также сводный план тушения лесных пожаров. Благодаря соглашению о взаимодействии с различными ведомствами, в том числе из других регионов, силы пожаротушения Минлесхоза неоднократно привлекались для работы по недопущению распространения огня на территории лесного фонда.

Кроме того, в период пожароопасного сезона весь личный состав министерства и подведомственных учреждений, в том числе все 43 лесопожарные станции, были переведены на усиленный режим работы, включая выходные и праздничные дни.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-5 самых лесистых регионов ПФО.

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Теги:
Лесное хозяйство Минлесхоз Пожароопасность
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