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Бизнес

Вебинар о внедрении бережливого производства проведут для нижегородских предприятий

18 ноября 2024 16:02  [129] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Вебинар, посвященный лучшим практикам внедрения бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" проведут для нижегородских предприятий. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, обучение проведет Федеральный центр компетенций.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, на вебинаре участники разберут реальные бизнес-кейсы по автоматизации системы планирования, оптимизации документооборота и работы с заказами.

С докладами выступят эксперты, представители компаний-участников нацпроекта "Производительность труда". Модератором вебинара выступит старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Александр Бычков, спикерами - заместитель директора ЗАО "Болотнинская гофротара" (производитель гофроупаковки) Вячеслав Штаудингер, руководитель сервиса разработки и автоматизации процессов ООО "Экспортер" (логистическая компания) Наталья Филонова и начальник площадок отгрузок нетрудных материалов ООО "ТСК" (строительная компания) Аслан Есалиев.

Вебинар пройдет 20 ноября вна платформе ФЦК. Участие в нем бесплатное. Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торгпредом РФ в ОАЭ.

 

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Теги:
МСП Нацпроект Производительность труда
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