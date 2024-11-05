Студенты нижегородских СПО вышли в финал Всероссийского конкурса "Профессионалы" Общество

Фото: Минпросвещения РФ

Девять студентов 3-5 курсов, которые проходят обучение в нижегородских учреждениях среднего профессионального образования, вышли в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Профессионалы".

Как сообщает нижегородское Минобрнауки, заключительный этап конкурса пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября.

По данным ведомства, студенты представляют образовательные учреждения семи муниципалитетов – Нижнего Новгорода, Арзамаса, Выксы, Дзержинска, Сарова, а также Городецкого и Перевозского округов. В конкурсных испытаниях студентов поддержат эксперты-наставники.

Нижегородские студенты успешно прошли отбор на региональном и межрегиональном итоговом этапе. В финале они покажут свое мастерство в рамках таких направлений, как непространственные технологии, работы на токарных универсальных станках, токарные работы на станках с ЧПУ, технологии информационного моделирования, эксплуатация судов водного транспорта, кузовной ремонт, слесарная работа с металлом, администрирование отеля и туризм. Победители и призеры конкурса смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях страны. Помимо этого, они получат денежные призы и шанс попасть на работу мечты.

"Президент Владимир Путин поставил национальную цель – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Одним из способов поддержать школьников, студентов колледжей и молодых специалистов, уже обладающих компетенциями, нужными реальному сектору экономики, становится чемпионат "Профессионалы". Планируется, что в его финале примут участие свыше 900 конкурсантов из дружественных стран и большинства субъектов России", – отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что участники чемпионата "Профессионалы" получают шанс продемонстрировать свое мастерство и заявить о своих способностях на всю страну.

"Мы желаем успеха всем нашим конкурсантам. Будем следить за их выступлениями и оказывать всестороннюю поддержку", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-30 по числу участников Всероссийской олимпиады студентов.