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Пять нижегородских команд прошли в полуфинал Международного ИТ-чемпионата ICPC

14 ноября 2024 11:22  [96] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пять команд нижегородских вузов вышли в полуфинал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, это три команды ННГУ им. Лобачевского и две команды нижегородского кампуса Высшей школы экономики.

Всего за право пройти в полуфинал чемпионата боролись 98 команд из 35 вузов регионов Юга и Поволжья России. Ранее команды уже прошли отбор из более чем 500 команд. Нижегородскую область на четвертьфинале представляли 19 команд.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, в регионе активно развивается образовательная ИТ-экосистема.

"В школах региона создаем кружки программирования. Всё это - важные шаги к решению кадрового вопроса и достижению технологического суверенитета страны в обозримом будущем", — отметил Егор Поляков.

Организационную и методическую поддержку при подготовке к четвертьфиналу ICPC оказала лаборатория олимпиадного программирования ИТ-кампуса "НЕЙМАРК".  Например, ее сотрудники готовили команды к соревнованию.

Достойный результат для команды первого курса показали студенты первой совместной сетевой программы ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород - пять решенных задач. Также пять задач решила команда ННГАСУ,которая впервые выступала на соревновании такого уровня.

Как отметил директор ИТ-кампуса НЕЙМАРК Валерий Черепенников, соревнования прошли на высоком уровне.

Напомним, проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня"НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. 

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" обучит ИТ-специалистов по работе с большими данными.

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Теги:
IT ИТ-кампус "Неймарк" Студенты
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