Нулевой НДС для для инфраструктуры в туриндустрии продлят до конца 2030 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. Об этом стало известно по итогам совещания главы государства с членами Кабмина.

"Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0% при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения", - говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.

Напомним, нулевая ставка НДС введена для уже работающих гостиниц с 1 июля 2022 года. Её действие определялось на 5 лет - до 30 июня 2027 года. До этого момента в России действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20%. Как поясняли в правительстве РФ, новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для её ускоренного развития.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области утвердило новые меры поддержки бизнеса при строительстве гостиниц. Программа предполагает предоставление субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на возмещение части процентной ставки по кредитам на финансирование проектов создания гостиниц.