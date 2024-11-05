График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2024 08:25  [89] Производство мобильных убежищ от ядерного взрыва стартовало в Дзержинске
19 ноября 2024 07:55  [119] "Городскую управляющую компанию" Нижнего Новгорода ликвидируют до конца года
19 ноября 2024 07:31  [102] Нулевой НДС для для инфраструктуры в туриндустрии продлят до конца 2030 года
18 ноября 2024 18:58  [382] Евгений Чинцов встретился с учащимися нижегородской "Школы 800"
18 ноября 2024 18:26  [266] Нижегородская школьница в составе экспедиции побывала на космодроме "Восточный"
18 ноября 2024 18:13  [327] Глеб Никитин и Юрий Арсентьев побывали в гостях у основателей русско-немецкого поселка Ремо и Биргит Кирш
18 ноября 2024 18:02  [286] Роман Пермяков в рамках трека "Знание. Герои" прочитал лекцию для студентов ННГАСУ
18 ноября 2024 17:24  [268] Студенты нижегородских СПО вышли в финал Всероссийского конкурса "Профессионалы"
18 ноября 2024 16:33  [333] Движение транспорта из-за киносъемок приостановят в Нижнем Новгороде 20 ноября
18 ноября 2024 15:38  [268] Регистрация участников открылась на Всероссийское экологическое тестирование "Зеленый зачет"
Общество

Нулевой НДС для для инфраструктуры в туриндустрии продлят до конца 2030 года

19 ноября 2024 07:31  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. Об этом стало известно по итогам совещания главы государства с членами Кабмина.

"Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2030 года включительно возможности применения налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0% при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения", - говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.

Напомним, нулевая ставка НДС введена для уже работающих гостиниц с 1 июля 2022 года. Её действие определялось на 5 лет - до 30 июня 2027 года. До этого момента в России действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20%. Как поясняли в правительстве РФ, новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для её ускоренного развития.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области утвердило новые меры поддержки бизнеса при строительстве гостиниц. Программа предполагает предоставление субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на возмещение части процентной ставки по кредитам на финансирование проектов создания гостиниц.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Льготы Туризм
Поделиться:
Новости по теме
04 июня 2024 12:03  [782] Универсальный проект глэмпинг-отелей разработали в Нижегородской области
15 июня 2023 16:07  [972] Правительство Нижегородской области утвердило новые меры поддержки бизнеса при строительстве гостиниц
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph