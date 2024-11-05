Более 807 млн рублей выделили на развитие туристических кластеров

До конца текущего года пять российских регионов получат дополнительное финансирование на создание инфраструктуры для развития туристических кластеров.
Как сообщается на сайте Правительства России, соответствующее распоряжение о перераспределении на эти цели более 807 млн рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Дополнительное финансирование из федерального бюджета получат Республика Адыгея, Пермский, Приморский и Хабаровский края, а также Кемеровская область.
На эти средства в Адыгее продолжат строительство объектов водоснабжения и водоотведения, в Пермском крае финансы направят на развитие всесезонного курорта "Губаха", в Хабаровске завершат четвертый этап реконструкции набережной в Центральном районе, в Приморском крае работы продолжатся в рамках подключения к инженерной инфраструктуре водоснабжения рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком, а в Кемеровской области средства направят на строительство участка дороги к первому этапу туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш".
Работы ведутся в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры".
Ранее сообщалось, что нулевой НДС для для инфраструктуры в туриндустрии продлят до конца 2030 года.
Напомним, что Нижегородская область предлагает шесть маршрутов для зимнего туризма на портале Путешествуем.РФ.
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