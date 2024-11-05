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Общество

Более 807 млн рублей выделили на развитие туристических кластеров

19 ноября 2024 13:27  [133] Общество

До конца текущего года пять российских регионов получат дополнительное финансирование на создание инфраструктуры для развития туристических кластеров.

Как сообщается на сайте Правительства России, соответствующее распоряжение о перераспределении на эти цели более 807 млн рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование из федерального бюджета получат Республика Адыгея, Пермский, Приморский и Хабаровский края, а также Кемеровская область.

На эти средства в Адыгее продолжат строительство объектов водоснабжения и водоотведения, в Пермском крае финансы направят на развитие всесезонного курорта "Губаха", в Хабаровске завершат четвертый этап реконструкции набережной в Центральном районе, в Приморском крае работы продолжатся в рамках подключения к инженерной инфраструктуре водоснабжения рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком, а в Кемеровской области средства направят на строительство участка дороги к первому этапу туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш".

Работы ведутся в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры".

Ранее сообщалось, что нулевой НДС для для инфраструктуры в туриндустрии продлят до конца 2030 года.

Напомним, что Нижегородская область предлагает шесть маршрутов для зимнего туризма на портале Путешествуем.РФ.

 

 

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Теги:
Нацпроект Туризм
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