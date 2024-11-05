Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 ноября 2024 08:31  [83] Ещё более 31 млрд федеральных средств поступит в бюджет региона на 2025 год
20 ноября 2024 08:16  [90] Проект о заморозке тарифов естественных монополий внесут в Госдуму
19 ноября 2024 16:24  [378] ФоРГО представил рейтинг регионов-лидеров социально-экономической устойчивости за III квартал 2024 года
19 ноября 2024 14:15  [296] Рекордную сумму потратили россияне на новые авто этой осенью
19 ноября 2024 09:41  [323] Объёмы выдач кредитов наличными за год сократились на 51%
19 ноября 2024 07:13  [339] Только 1% муниципальных учреждений Нижнего Новгорода работает неэффективно
18 ноября 2024 17:36  [525] Первый в России договор о комплексном развитии территории в ЗАТО подписан в Сарове
18 ноября 2024 12:39  [407] Почти на 40% упала выдача автокредитов в РФ по итогам октября
18 ноября 2024 07:35  [556] Нижегородская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам
16 ноября 2024 17:13  [672] Минпромторг определит меры поддержки для индустрии детских товаров 
Экономика

Ещё более 31 млрд федеральных средств поступит в бюджет региона на 2025 год

20 ноября 2024 08:31  [83] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Госдума РФ на пленарном заседании приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. В нём предусмотрено дополнительно 31,1 млрд рублей для Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал, что общий объём федеральных ассигнований, одобренных на 2025 год, составляет 42,9 млрд рублей.

"Дополнительные 31,1 млрд в этой сумме – это, в основном, средства на расходы социального характера, предназначенные для решения задач, которые поставил перед нами президент России Владимир Пути", - подчеркнул заместитель губернатора.

Так, дополнительно на сферу здравоохранения заложено 5,5 млрд рублей федеральных средств, из них 3,6 млрд – на модернизацию первичного звена здравоохранения. Кроме того, 300 млн рублей будет направлено на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, 300 млн рублей – на оснащение родильных домов, 200 млн рублей – на оказание высокотехнологичной помощи гражданам, 500 млн - на реализацию программы по повышению рождаемости.

На сферу образования – капремонт и строительство школ, а также на возведение детсадов планируется выделить ещё 3,1 млрд рублей. Кроме того, 2,06 млрд рублей предусмотрено на ежемесячное вознаграждение педагогов за классное руководство.

Дополнительные средства заложены и на реализацию масштабных инфраструктурных проектов: на ИТ-кампус "НЕЙМАРК" - 5,4 млрд рублей, на комплексное развитие городского наземного электротранспорта – 3,9 млрд рублей.

Также дополнительные ассигнования из федерального бюджета предусмотрены на поддержку граждан с помощью механизма социального контракта (800 млн рублей), поддержку приоритетных направлений АПК (700 млн), на комплексное развитие сельских территорий (1,2 млрд), на поддержку дорожного хозяйства (5,6 млрд) и на технопарк в сфере электронной промышленности "Волга" (300 млн).

"Мы продолжаем отработку с федеральными органами власти дополнительных заявок на финансирование социально значимых проектов. Рассчитываем, что в ходе исполнения бюджета в 2025 году объём межбюджетных трансфертов региону ещё будет увеличиваться", - прокомментировал Егор Поляков.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что принятие проекта областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении намечено на 28 ноября.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Правительство Нижегородской области Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph