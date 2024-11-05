Ещё более 31 млрд федеральных средств поступит в бюджет региона на 2025 год Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Госдума РФ на пленарном заседании приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. В нём предусмотрено дополнительно 31,1 млрд рублей для Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал, что общий объём федеральных ассигнований, одобренных на 2025 год, составляет 42,9 млрд рублей.

"Дополнительные 31,1 млрд в этой сумме – это, в основном, средства на расходы социального характера, предназначенные для решения задач, которые поставил перед нами президент России Владимир Пути", - подчеркнул заместитель губернатора.

Так, дополнительно на сферу здравоохранения заложено 5,5 млрд рублей федеральных средств, из них 3,6 млрд – на модернизацию первичного звена здравоохранения. Кроме того, 300 млн рублей будет направлено на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, 300 млн рублей – на оснащение родильных домов, 200 млн рублей – на оказание высокотехнологичной помощи гражданам, 500 млн - на реализацию программы по повышению рождаемости.

На сферу образования – капремонт и строительство школ, а также на возведение детсадов планируется выделить ещё 3,1 млрд рублей. Кроме того, 2,06 млрд рублей предусмотрено на ежемесячное вознаграждение педагогов за классное руководство.

Дополнительные средства заложены и на реализацию масштабных инфраструктурных проектов: на ИТ-кампус "НЕЙМАРК" - 5,4 млрд рублей, на комплексное развитие городского наземного электротранспорта – 3,9 млрд рублей.

Также дополнительные ассигнования из федерального бюджета предусмотрены на поддержку граждан с помощью механизма социального контракта (800 млн рублей), поддержку приоритетных направлений АПК (700 млн), на комплексное развитие сельских территорий (1,2 млрд), на поддержку дорожного хозяйства (5,6 млрд) и на технопарк в сфере электронной промышленности "Волга" (300 млн).

"Мы продолжаем отработку с федеральными органами власти дополнительных заявок на финансирование социально значимых проектов. Рассчитываем, что в ходе исполнения бюджета в 2025 году объём межбюджетных трансфертов региону ещё будет увеличиваться", - прокомментировал Егор Поляков.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что принятие проекта областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении намечено на 28 ноября.