Горячая линия по бесплатному детскому питанию пройдёт в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Горячая линия по услугам молочных кухонь пройдёт в Нижнем Новгороде 21 ноября. Об этом сообщили в городском департаменте по социальной политике.

С 9:00 до 17:00 нижегородцы смогут задать специалистам вопросы, касающиеся порядка оформления карты на получение бесплатного питания для детей до двух лет.

Молочные кухни бесплатно обеспечивают маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдают сухие адаптированные молочные смеси и каши. Это является мерой социальной поддержки для определённых категорий населения.

При этом продукцию в молочных раздатках могут покупать все желающие нижегородцы. Также муниципальная молочная кухня ежемесячно обеспечивает кисломолочной продукцией школы и детские сады Нижнего Новгорода.

В структуру МБУЗ "Молочная кухня" входят 3 молочных кухни: Автозаводская, Нижегородская и Сормовская, а также 49 молочно-раздаточных пунктов в 8 районах Нижнего Новгорода.

Телефоны горячей линии: 283-06-00, 8 (930) 665-04-03.

Напомним, что в середине февраля прошлого года нижегородская "Молочная кухня" начала производство мягких сыров. Сыр "По-адыгейски" поступил в продажу во все городские молочные раздатки. Весной этого года начался выпуск йогуртов с малиной и персиком.