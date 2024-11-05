Застройщика ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде привлекли к субсидиарной ответственности Общество

Арбитражный суд с участием прокурора привлек лиц, контролирующих недобросовестного застройщика-банкрота жилого комплекса "Окский берег" в Нижнем Новгороде к субсидиарной ответственности. Об этом сообщает нижегородская прокуратура.

Застройщик-банкрот - ООО "Экоград" не исполнил обязательства по строительству ЖК "Окский берег" в поселке Новинки, в результате чего без жилья осталось почти 1000 граждан.

Установлено, что Арбитражный суд Нижегородской области более полутора лет рассматривал вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих деятельность ООО "Экоград", по его долгам.

В том числе, были выявлены факты причинения руководителями компании значительного вреда имущественным правам кредиторов, что подтверждало законность требований о возложении на них ответственности.

"С целью подтверждения виновных действий лиц, повлиявших на невозможность реализации дольщиками прав на жилье, прокурор по своей инициативе вступил в этот судебный спор. После этого суд принял решение о привлечении контролирующих недобросовестного застройщика лиц к субсидиарной ответственности", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сотрудники надзорного ведомства продолжают работу, направленную на защиту прав граждан и государственных интересов при проведении процедур банкротства.

Напомним, что в отношении бывших застройщиков этого ЖК "Окский берег" - ООО "Экоград" и ООО "Капстройинвест" завели уголовное дело по факту возможных мошеннических действий при строительстве.

Также ранее сообщалось, что компания "Капстройинвест" была признана банкротом в середине июля 2019 года, ООО "Экоград" является банкротом с 29 июля.