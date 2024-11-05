Более 45 тысяч консультаций провел центр "Мой бизнес" Нижегородской области в 2024 году Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального центра "Мой бизнес"и его филиалов за десять месяцев 2024 года провели для нижегородских предпринимателей более 45 тысяч бесплатных консультаций.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, центр создан и работает в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Самое большое количество обращений за 10 месяцев касалось привлечения льготного кредитования, порядка и условий заключения социального контракта и составления бизнес-плана.

Специалисты центра отвечают на вопросы предпринимателей по телефону горячей линии, в мессенджерах, по почте, через платформу "МСП.РФ", сайт "мойбизнес52.рф" и на личных приемах. Всего с начала текущего года сотрудники областного центра "Мой бизнес" и его филиалов в муниципалитетах обработали почти 26 тысяч обращений очно, почти 10 тысяч – по телефону горячей линии, еще более 9 тысяч консультаций было проведено в формате онлайн через мессенджеры, почту, сайт, соцсети и платформу "МСП.РФ".

Также Максим Черкасов отметил, что за последний год существенно выросло количество онлайн-обращений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года нижегородские предприниматели обращались к специалистам центра "Мой бизнес" через интернет почти в два раза чаще.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели смогут оценить работу портала "Мойбизнес52.рф"