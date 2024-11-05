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Бизнес

Нижегородский завод "Линк" стал участником нацпроекта "Производительность труда"

20 ноября 2024 17:53  [84] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Завод "Линк" из Нижнего Новгорода стал 266-м участником нацпроекта "Производительность труда". Как сообщает пресс-служба правительства региона, предприятие производит провода для отечественных автомобилей.

Внедрять бережливые технологии на производстве в течение полугода будут эксперты федерального центра компетенций (ФЦК). Вместе с сотрудниками предприятия они выберут пилотный участок, проанализируют все процессы и предложат решения по их улучшениям. Параллельно  пройдет обучение сотрудников основам бережливого производства.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в настоящее время инструменты нацпроекта "Производительность труда" внедряют более 20 региональных производителей автокомпонентов. Несколько компаний прошло полный цикл внедрения бережливых технологий. В среднем выработка на пилотных участках этих предприятий увеличилась не менее чем на 10%.

Максим Черкасов добавил, что автопром сейчас развивается, благодаря чему ООО "Завод "Линк" получает новые заказы и стремится увеличивать объемы выпуска продукции.

Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что РЦК Нижегородской области вошел в ТОП-3 по реализации нацпроекта "Производительность труда".

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Теги:
Мой бизнес Нацпроект Производительность труда
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