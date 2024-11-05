Законопроект о наказании за продажу вейпов детям будет внесет в Госдуму Общество

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Законопроект, который предлагает установить уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, планируется внести в Госдуму. Как сообщается на сайте Правительства России, об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Мы с вами видим, что принятых ранее решений недостаточно, и наши коллеги предложили привлекать к уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним. Это важный шаг по наведению порядка в этой сфере. Нам с вами надо продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Ну и, конечно, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Кроме того, спикер Госдумы отметил, что кроме наказания также предлагается увеличить штрафы за такие нарушения закона.

Напомним, 11 апреля 2023 года Госдума РФ приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ ужесточает оборот всех устройств - даже тех, которые не содержат никотин.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали идею о наказании за повторную продажу вейпов детям.