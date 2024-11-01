Почти 100 единиц спецтехники будут убирать снег в Московском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Смотр снегоуборочной техники и проверка рабочих бригад прошла в Московском районе.

Как сообщили в районной администрации, к зимнему сезону заготовлены антигололедные материалы, которыми будут обрабатывать дороги, тротуары и остановочные павильоны.

Во время сильных снегопадов к уборке в районе привлекут дополнительные силы: предприятия, обслуживающие общественные пространства и управляющие компании, которые также имеют в наличии технику и противогололедные материалы.

По данным подрядчика (МБУ "РЭД") техника готова к работе в зимний период на 100%. В настоящее время в связи с погодными условиями проводится обработка дорожных магистралей и откачка воды с проблемных участков.

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что спецтехника работает на дорогах Нижнего Новгороде в штатном режиме.

Также сообщалось, что свою готовность к зиме уже подтвердили Нижегородский, Советский, Канавинский, Сормовский, Автозаводский, Приокский и Ленинский районы.