Почти 100 единиц спецтехники будут убирать снег в Московском районе

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Смотр снегоуборочной техники и проверка рабочих бригад прошла в Московском районе.
Как сообщили в районной администрации, к зимнему сезону заготовлены антигололедные материалы, которыми будут обрабатывать дороги, тротуары и остановочные павильоны.
Во время сильных снегопадов к уборке в районе привлекут дополнительные силы: предприятия, обслуживающие общественные пространства и управляющие компании, которые также имеют в наличии технику и противогололедные материалы.
По данным подрядчика (МБУ "РЭД") техника готова к работе в зимний период на 100%. В настоящее время в связи с погодными условиями проводится обработка дорожных магистралей и откачка воды с проблемных участков.
Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что спецтехника работает на дорогах Нижнего Новгороде в штатном режиме.
Также сообщалось, что свою готовность к зиме уже подтвердили Нижегородский, Советский, Канавинский, Сормовский, Автозаводский, Приокский и Ленинский районы.
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