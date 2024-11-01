Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 ноября 2024 16:23  [58] Нижегородцы могут принять участие в опросе о символе Дня народного единства – грозди рябины
02 ноября 2024 16:15  [79] Глава Нижнего Новгорода направил соболезнования мэру города Нови Сад
02 ноября 2024 15:49  [82] Акция "Есть такая профессия — Родину защищать!" проходит в России
02 ноября 2024 15:10  [138] Почти 100 единиц спецтехники будут убирать снег в Московском районе
02 ноября 2024 14:44  [137] Более 53 тысяч донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы в 2024 году
02 ноября 2024 14:17  [141] Администрация Нижнего Новгорода утвердила дизайн-код для Мещерского бульвара
02 ноября 2024 14:05  [155] Урок мужества, посвященный Дню народного единства, провели молодогвардейцы для школьников
02 ноября 2024 13:29  [150] Дорогу по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде отремонтировали по нацпроекту
02 ноября 2024 13:00  [166] Петр Банников поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
02 ноября 2024 12:44  [172] Нижегородских школьников приглашают к участию во Всероссийской олимпиаде "Путь в IT"
Общество

Почти 100 единиц спецтехники будут убирать снег в Московском районе

02 ноября 2024 15:10  [138] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Смотр снегоуборочной техники и проверка рабочих бригад прошла в Московском районе.

Как сообщили в районной администрации, к зимнему сезону заготовлены антигололедные материалы, которыми будут обрабатывать дороги, тротуары и остановочные павильоны.

Во время сильных снегопадов к уборке в районе привлекут дополнительные силы: предприятия, обслуживающие общественные пространства и управляющие компании, которые также имеют в наличии технику и противогололедные материалы.

По данным подрядчика (МБУ "РЭД") техника готова к работе в зимний период на 100%. В настоящее время в связи с погодными условиями проводится обработка дорожных магистралей и откачка воды с проблемных участков.

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что спецтехника работает на дорогах Нижнего Новгороде в штатном режиме.

Также сообщалось, что свою готовность к зиме уже подтвердили Нижегородский,  Советский, Канавинский, Сормовский, Автозаводский,  Приокский и Ленинский районы.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Техника
Поделиться:
Новости по теме
02 ноября 2024 12:04  [209] Воду откачивают на дорогах в Нижнем Новгороде
30 октября 2024 16:38  [442] Готовность спецтехники для работы зимой проверили в Канавине
28 октября 2024 17:42  [543] Водители Нижегородского водоканала получили ключи от новой техники
25 октября 2024 16:15  [828] Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Ленинском районе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph