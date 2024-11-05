Юрий Шалабаев предупредил руководство ДУКов о жестком контроле за уборкой снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл совещание на тему зимней уборки города с руководителями ДУКов, которые входят в Ассоциацию пяти домоуправляющих компаний, а также главами Нижегородского, Советского, Приокского, Московского и Канавинского районов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, мэр предупредил об усилении контроля за работой домоуправляющих компаний предстоящей зимой.

"Контроль будет поголовный и регулярный, в том числе, со штрафными санкциями. Отмечу, что штрафы – это не единственное средство, с помощью которого мы можем влиять на домоуправляющие компании. Если хочется работать в большом городе, нужно соответствовать" - сказал глава города.

Директора ДУКов доложили об увеличении количества техники и рабочих перед зимним периодом. По их словам, дорожники готовы выйти на уборку города в снегопады.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев обсудил подготовку к зиме с главами районов.