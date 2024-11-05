Двукратное превышение норматива по аммиаку обнаружили на заводе "Корунд-Циан" в Дзержинске Общество

Фото: Росприроднадзор

Инспекторы Росприроднадзора обнаружили нарушения в области охраны воздуха и обращения с отходами производства и потребления на АО "Корунд-Циан" в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Завод занимается производством химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука. Предприятие относится к I категории негативного воздействия на окружающую среду.

В ходе плановой проверки завода были обнаружены нарушения в области охраны воздуха и обращения с отходами производства и потребления.

Так, на одном из источников было выявлено превышение норматива предельно допустимых выбросов (ПДВ) по аммиаку в 2,1 раза. Кроме того, отчет об организации и о результатах производственного экологического контроля за 2023 год по одному из источников выброса содержит искаженную информацию о состоянии окружающей среды.

Во время осмотра территории предприятия инспекторы Росприроднадзора зафиксировали факт совместного накопления разных видов отходов. В частности, на необорудованной для этого площадке складировался навал боя бетона, отходов от сноса и разборки конструкций, грунта и древесного мусора.

По итогам проверки предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений до февраля 2025 года, а в отношении должностных лиц будет вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.

Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.