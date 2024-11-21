Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке Спорт

Нижегородские журналисты побывали на строительной площадке Ледовой арены на Стрелке.

Строительство объекта ведётся в рамках концессии. Работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года, их планируется завершить в 2025 году. Сейчас готовность ледовой арены составляет 75%. На объекте работает порядка 900 человек, задействовано около 35 единиц техники.

Ледовый дворец будет состоять из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч мест и двух тренировочных площадок. Для посещения ледовой арены предусмотрены три входные группы для зрителей, внутри здания для комфортного перемещения между этажами предусмотрены эскалаторы и лифты.

На данный момент подрядчик ведёт работы по благоустройству прилегающей территории, по возведению стен и перегородок из гипсокартона, прокладке внутриплощадочных и внутренних инженерных сетей, монтажу "пирога" слоёв ледовых полей, отделке помещений и утеплению фасада.

В ближайшей перспективе планируется приступить к устройству лифтового оборудования, монтажу электрооборудования, а также чистовой отделке помещений. Кроме того, пока будут позволять погодные условия, будут идти работы по благоустройству прилегающей территории.

Фото: Александр Воложанин