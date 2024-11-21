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Спорт

Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке

21 ноября 2024 16:21  [56] Спорт

Нижегородские журналисты побывали на строительной площадке Ледовой арены на Стрелке. 

Строительство объекта ведётся в рамках концессии. Работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года, их планируется завершить в 2025 году. Сейчас готовность ледовой арены составляет 75%. На объекте работает порядка 900 человек, задействовано около 35 единиц техники.

Ледовый дворец будет состоять из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч мест и двух тренировочных площадок. Для посещения ледовой арены предусмотрены три входные группы для зрителей, внутри здания для комфортного перемещения между этажами предусмотрены эскалаторы и лифты.

На данный момент подрядчик ведёт работы по благоустройству прилегающей территории, по возведению стен и перегородок из гипсокартона, прокладке внутриплощадочных и внутренних инженерных сетей, монтажу "пирога" слоёв ледовых полей, отделке помещений и утеплению фасада.

В ближайшей перспективе планируется приступить к устройству лифтового оборудования, монтажу электрооборудования, а также чистовой отделке помещений. Кроме того, пока будут позволять погодные условия, будут идти работы по благоустройству прилегающей территории.

Фото: Александр Воложанин

Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года
Ледовая арена на Стрелке. Ноябрь 2024 года

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Теги:
Строительство Хоккей
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Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
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