Музей Добролюбова на Лыковой дамбе в Нижнем Новгороде открылся после реставрации Культура и отдых

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Музей Н.А. Добролюбова на Лыковой Дамбе в Нижнем Новгороде открылся после масштабной реставрации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам главы города Юрия Шалабаева, музейный комплекс отреставрировали впервые за 50 лет.

"Открыли сразу два музея: дом, где жила семья Добролюбовых, и здание доходного дома, принадлежавшего им. Очень радует внимание, которое уделили историческим деталям: это и изразцовая печь, и посуда, и мебель. Много аутентичных элементов той поры, которые передали потомки Добролюбовых, в том числе почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова", - рассказал Шалабаев.

Во время реставрации в зданиях заменили все старые коммуникации, ветхую крышу, фасад. Теперь во внутреннем дворике растёт зелень, которая окружала здания при жизни Добролюбовых.

Музей Н.А. Добролюбова также победил в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, и это позволило разместить в главном доме уникальную выставку "Холодный ум и пылкое сердце".

Директор музея Наталья Цыганова добавила, что оформлением экспозиции занимались нижегородские мастера.

"Автор выставки – сотрудница нашего музея Галина Дмитриевская, с оформлением нам помогал молодой художник, дизайнер Семён Шабаров. В маленьком мемориальном доме мы рассказываем о том, как рос Добролюбов, о его семье, а в главном здании всё посвящено его деятельности", - рассказала Цыганова.

Напомним, реставрацию здания Литературного музея им. Горького в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.