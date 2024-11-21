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Культура и отдых

Проект "Культурный район" продлили в Нижнем Новгороде

22 ноября 2024 17:12  [72] Культура и отдых

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение продлить популярный проект "Культурный район". Об этом сообщает городской департамент культуры.

Так, в ходе жеребьевки были выбраны два района столицы Приволжья, которые станут в следующем году центрами культурной жизни города. Победителями стали Канавинский и Сормовский районы.

"Подобные проекты нужны в каждом большом городе, в каждом его районе. Они побуждают нас к исследованиям, к творчеству и превращают нас в настоящих горожан, тех людей, которые знают и любят свой город",- считает замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Директор городского департамента культуры Светлана Гуляева в своем выступлении подчеркнула, что от нижегородцев поступали обращения с просьбой продлить проект.

"Он понравился и прижился настолько, что, например, до сих пор в Ленинском районе работает выставка репродукций картин эпохи Возрождения, и на одноименной улице уже третий год проводятся экскурсии для школьников",- рассказала Гуляева.

Напомним, почти 120 грантовых проектов вошло в марафон событий "Культурный район".

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Теги:
Развлечения Сормовский район
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