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Общество

ДОМ.РФ обеспечит подключение новых микрорайонов Нижнего Новгорода к электросетям

02 ноября 2024 07:24  [124] Общество

Фото: Россети

ДОМ.РФ с помощью инфраструктурных облигаций профинансирует строительство электросетей в рамках комплексного развития территорий (КРТ) в Нижнем Новгороде. Размер инфраструктурного займа составит 5,9 млрд рублей. Старт программы запланирован уже на этот год.

Как сообщили в пресс-службе банка-оператора, проект одобрен комиссией по региональному развитию правительства РФ, его реализацией займётся компания "Россети Центр и Приволжье". Отмечается, что использование данного механизма позволит снизить финансовую нагрузку на компанию в условиях высокой ключевой ставки ЦБ и минимизирует тарифные последствия для потребителей.

"Сочетание механизмов КРТ и инфраструктурных облигаций способно дать максимальный импульс для раскрытия потенциала территорий. В Нижнем Новгороде благодаря такой синергии будет создана инфраструктура для жизни более 30 тысяч семей", - отметили в ДОМ.РФ.

В частности, в посёлке Новинки и деревне Ольгино построят две электроподстанции закрытого типа 110/10 кВ. Кроме того, будет проложено 8,9 км кабельных линий электропередачи 110 кВ, планируется построить распределительную сеть 10 кВ общей протяжённостью 106 км кабельных линий с 12-ю распределительными пунктами. Данный проект будет полностью профинансирован за счёт средств инфраструктурного займа, он позволит ввести более 383 тысяч кв. метров жилья.

Зампред правительства Нижегородской области Иван Каргин уточнил, что с помощью механизма КРТ в Новинках будет электрифицирован ещё незастроенный участок площадью 258,5 га, а в Ольгине - 283,5 га. В перспективе здесь смогут поселиться почти 70 тысяч человек.

"Важно, что вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура предусмотрена заранее, на стадии проектных решений: от транспортной доступности до надежного энергетического обеспечения", – рассказал представитель правительства области.

Проект по строительству электросетевой инфраструктуры станет станет вторым в регионе, реализованным благодаря инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ. Механизм уже используется для строительства в Канавинском районе ливнёвок, а также локальных очистных сооружений.

Нижегородская область стала одним из пилотных проектов, где реализуется данный механизм. Регион формировал самую масштабную и комплексную заявку на получение финансирования в рамках инструментов инфраструктурных бюджетных кредитов.

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Теги:
КРТ Строительство Электроэнергия
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