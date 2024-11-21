Движение трамваев №2 приостановили в Нижнем Новгороде из-за повреждения кабеля

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Движение трамваев №2 частично приостановили в Нижнем Новгороде из-за повреждения питающего кабеля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.
Трамваи №2 перестали курсировать на участке от улицы Ошарской до Чёрного пруда.
"На участке от Лапшихи до трамвайного депо №1 будет работать только один трамвай. В настоящее время ведутся работы по устранению повреждения", - пояснила Чернышова.
Напомним, движение трамваев у ТРЦ "Небо" в Нижнем Новгороде планируется восстановить до конца года.
Также ранее сообщалось, что реконструкция трамвайных путей на городском кольце в Нижнем Новгороде должна завершиться IV квартале 2024 года.
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