Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2024 12:25  [100] Вопросы импортозамещения и технологического лидерства обсудили специалисты на площадке партпроекта "Выбирай свое" в Нижнем Новгороде
11 октября 2024 12:06  [116] Около 58 км трамвайных путей реконструировано в Нижнем Новгороде
11 октября 2024 12:02  [111] Семь объектов по проекту "Вам решать!" предложили жители Ленинского района на 2025 год
11 октября 2024 11:46  [125] Андрей Гнеушев рассказал о готовности Харцызска к отопительному сезону
11 октября 2024 11:23  [141] Новый газопровод построили от Чкаловска до Ивановской области
11 октября 2024 11:10  [117] Почти 3 млн пассажиров перевезли "Ласточки" между Москвой и Нижним Новгородом в этом году
11 октября 2024 10:48  [186] Дореволюционный аварийный дом снесут у Нижегородского цирка за 1,6 млн рублей
11 октября 2024 10:29  [156] Для нижегородских школьников проходят уроки финансовой грамотности
11 октября 2024 10:12  [188] Почти 30 новых граждан РФ поставили на воинский учет в Нижегородской области
11 октября 2024 08:56  [215] Нижегородская область в четвертый раз стала победителем Национальной премии в области протокола и этикета
Общество

Около 58 км трамвайных путей реконструировано в Нижнем Новгороде

11 октября 2024 12:06  [116] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Замгубернатора Сергей Морозов обсудил промежуточные результаты реализации масштабного проекта по обновлению инфраструктуры и подвижного состава городского электротранспорта в Нижнем Новгороде в ходе рабочей встречи с делегацией ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На данный момент модернизировано 57,5 км трамвайных путей в однопутном исчислении, в том числе в заречной части города построено 34,88 км путей, а в нагорной части - 22,66 км. Работы идут по графику.

Так, в марте 2024 года по новым рельсам пошли трамваи по Сормовскому кольцу, а в июне запущено движение от Мызы до площади Лядова по маршруту №5. На городском кольце (трамвайный маршрут №2) подрядчик завершил замену рельсов на участке от улицы Пискунова до поворота на улицу Ошарскую и заканчивает монтаж контактной сети. После завершения работ на этом участке запустят трамваи.

На улице Ильинской работы по реконструкции трамвайных путей планируется совместить с реализацией проекта "Чистое небо", чтобы убрать под землю большую часть проводов на исторической улице.

"Уже в процессе реализации проекта мы дорабатываем его, оптимизируем графики для удобства жителей, пересматриваем некоторые проектные решения и используем все возможности для ускорения процесса. В исторической части города 39 км совмещенных путей будут построены на современной антивибрационной подушке по технологии "бесшумных рельсов"", - сообщил Сергей Морозов.

Сергей Морозов добавил, что в настоящее время Нижний Новгород получил 54 новых трамвая.

Напомним, реконструкцию трамвайных путей на Ильинской в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Реконструкция Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
27 июня 2024 17:55  [789] "Нижэкотранс" поставит 20 трамваев на Кубань
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph