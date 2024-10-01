Около 58 км трамвайных путей реконструировано в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Замгубернатора Сергей Морозов обсудил промежуточные результаты реализации масштабного проекта по обновлению инфраструктуры и подвижного состава городского электротранспорта в Нижнем Новгороде в ходе рабочей встречи с делегацией ВЭБ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На данный момент модернизировано 57,5 км трамвайных путей в однопутном исчислении, в том числе в заречной части города построено 34,88 км путей, а в нагорной части - 22,66 км. Работы идут по графику.

Так, в марте 2024 года по новым рельсам пошли трамваи по Сормовскому кольцу, а в июне запущено движение от Мызы до площади Лядова по маршруту №5. На городском кольце (трамвайный маршрут №2) подрядчик завершил замену рельсов на участке от улицы Пискунова до поворота на улицу Ошарскую и заканчивает монтаж контактной сети. После завершения работ на этом участке запустят трамваи.

На улице Ильинской работы по реконструкции трамвайных путей планируется совместить с реализацией проекта "Чистое небо", чтобы убрать под землю большую часть проводов на исторической улице.

"Уже в процессе реализации проекта мы дорабатываем его, оптимизируем графики для удобства жителей, пересматриваем некоторые проектные решения и используем все возможности для ускорения процесса. В исторической части города 39 км совмещенных путей будут построены на современной антивибрационной подушке по технологии "бесшумных рельсов"", - сообщил Сергей Морозов.

Сергей Морозов добавил, что в настоящее время Нижний Новгород получил 54 новых трамвая.

Напомним, реконструкцию трамвайных путей на Ильинской в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.