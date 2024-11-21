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Общество

Родильный дом №1 Нижнего Новгорода закроют на плановую дезинфекцию с 26 декабря

25 ноября 2024 14:40  [133] Общество

Фото: Яндекс. Карты

Плановую дезинфекционную обработку родильного дома №1 Нижнего Новгорода будут проводить с 26 декабря до 8 января 2025 года. Об этом предупредил главный редактор информагентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

Напомним, родом №1 находится на улице Варварской, 42 и принимает рожениц из Нижегородского, Советского и Приокского районов.

На время плановой "мойки" пациентки из Нижегородского и Приокского районов будут без подписания обменной карты перенаправляться в родильный дом №4 Ленинского района (ул. Октябрьской Революции, 66В), а жительницы Советского района - в роддом №5 Московского района (ул. Берёзовская, 85).

Плановая дезинфекция в роддомах № 4 и 5 и областном перинатальном центре ГКБ 40 состоится ещё не скоро - летом 2025 года.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье роддом
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