Родильный дом №1 Нижнего Новгорода закроют на плановую дезинфекцию с 26 декабря Общество

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Плановую дезинфекционную обработку родильного дома №1 Нижнего Новгорода будут проводить с 26 декабря до 8 января 2025 года. Об этом предупредил главный редактор информагентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

Напомним, родом №1 находится на улице Варварской, 42 и принимает рожениц из Нижегородского, Советского и Приокского районов.

На время плановой "мойки" пациентки из Нижегородского и Приокского районов будут без подписания обменной карты перенаправляться в родильный дом №4 Ленинского района (ул. Октябрьской Революции, 66В), а жительницы Советского района - в роддом №5 Московского района (ул. Берёзовская, 85).

Плановая дезинфекция в роддомах № 4 и 5 и областном перинатальном центре ГКБ 40 состоится ещё не скоро - летом 2025 года.