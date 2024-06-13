Миша и София стали самыми популярными именами для нижегородских малышей Общество

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

В первом полугодии текущего года в Нижегородской области появилось на свет 11 042 ребенка.Такие данные озвучила глава ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, подводя итоги работы органов ведомства за первые шесть месяцев.

При этом мальчиков родилось больше, чем девочек - 5 652 против 5 390. Кроме того, в первом полугодии 2024 в регионе на свет появилось 1 тройня и 143 двойни. Также растет количество семей с 4 и даже 5 детьми.

Самым популярным именем у мальчиков третий год подряд остается Михаил. Далее идут Александр и Артем. У девочек лидером последних пяти лет по-прежнему остается София. Также на первые позиции вернулось имя Виктория, и впервые в топ-3 попала Василиса.

Среди экзотических имен глава Нижегородского ЗАГСа отметила у мальчиков: Мир, Доминик, Гамлет, Спартак, Кузьма, Август и Григор. Девочкам давали такие имена, как Беатриче, Золушка, Фея, Весняна, Мадонна, Ясна и Ива.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за 25 лет родилось более 150 полных тёзок Пушкина.

Также сообщалось, что в Минтруде предложили стимулировать рождение первых детей.