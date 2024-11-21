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Общество

Евгений Люлин: "В День неизвестного солдата мы вспоминаем всех защитников Родины"

03 декабря 2024 09:25  [103] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём неизвестного солдата.

"Уважаемые нижегородцы! В День неизвестного солдата мы вспоминаем всех защитников Родины, кто пал смертью храбрых на полях Великой Отечественной войны. Восемь десятилетий отделяют нас от тех событий, но до сих пор идет работа по восстановлению памяти об их подвиге.
Тысячи солдат остались на полях сражений, тысячи пропали без вести, но каждый из них покрыл себя неувядаемой славой, отдав жизнь за Родину – ради будущих поколений, ради нашей с вами счастливой жизни! 

Сегодня наши современники сражаются за Отчизну, участвуя в специальной военной операции. Добровольцы и мобилизованные защищают российские регионы – ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Каждый солдат, отдавший жизнь за Россию, заслуживает бессмертия. Вечная память павшим! Вечная слава героям Отечества!", - сказал председатель регионального парламента.

 

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Праздники
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