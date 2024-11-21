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Общество

Перекрёсток улиц Гвардейцев и Софьи Перовской в Нижнем Новгороде перекрыли на месяц

26 ноября 2024 07:12  [69] Общество

Фото: ЦОДД

В Московском районе Нижнего Новгорода временно приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Гвардейцев и Софьи Перовской в районе домов №11 и №12 по улице Гвардейцев. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Ограничения будут действовать с 26 ноября до 25 декабря.

Согласно информации, это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях на данном участке.

Водителям следует быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

В течение месяца маршрут движения автобусов А-89 будет пролегать по улице Рябцева, Рессорному переулку и улице Просвещенской.

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Теги:
движение Транспортные ограничения
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