Перекрёсток улиц Гвардейцев и Софьи Перовской в Нижнем Новгороде перекрыли на месяц

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В Московском районе Нижнего Новгорода временно приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Гвардейцев и Софьи Перовской в районе домов №11 и №12 по улице Гвардейцев. Об этом сообщили в городском дептрансе.
Ограничения будут действовать с 26 ноября до 25 декабря.
Согласно информации, это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях на данном участке.
Водителям следует быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
В течение месяца маршрут движения автобусов А-89 будет пролегать по улице Рябцева, Рессорному переулку и улице Просвещенской.
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