Перечень товаров для соглашений в целях стабилизации цен расширен в России

Правительство России утвердило постановление, в соответствии с которым власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары.
Как сообщается на сайте правительства России, принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан.
Предыдущая версия постановления в которую внесены изменения, давал возможность заключать органам власти субъектов соглашения с хозяйствующими субъектами в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Неограниченный перечень товаров был установлен только для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Патрушев поручил за две недели остановить рост цен на продукты.
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