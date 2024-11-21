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Перечень товаров для соглашений в целях стабилизации цен расширен в России

26 ноября 2024 13:32  [40]

Правительство России утвердило постановление, в соответствии с которым власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары.

Как сообщается на сайте правительства России, принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан.

Предыдущая версия постановления  в которую внесены изменения, давал возможность заключать органам власти субъектов соглашения с хозяйствующими субъектами в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Неограниченный перечень товаров был установлен только для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Патрушев поручил за две недели остановить рост цен на продукты.

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Теги:
Правительство РФ Продовольствие Цены
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