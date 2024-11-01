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Общество

Вице-премьер Патрушев поручил за две недели остановить рост цен на продукты

01 ноября 2024 16:40  [86] Общество

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил каждый день вести мониторинг продовольственного рынка в стране.

Как сообщает телеканал "360", зампред дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен.

"Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями — в условиях высокой ключевой ставки обеспечить необходимый уровень производства продукции", — подчеркнули в Кабмине.

Ранее зампред правительства РФ провел встречу, посвященную вопросам ценообразования на рынке продуктов питания. Участники дискуссии обсудили конкретные шаги, которые следует предпринять в ближайшее время, а также долгосрочные стратегии для наращивания производства различных товаров, что позволит поддерживать стабильные цены на рынке.

Напомним, годовая инфляция в Нижегородской области снижается второй месяц подряд и в сентябре составила 7,9% против 8,2% в августе.

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Теги:
Продовольствие Цены
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