Вице-премьер Патрушев поручил за две недели остановить рост цен на продукты

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил каждый день вести мониторинг продовольственного рынка в стране.
Как сообщает телеканал "360", зампред дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен.
"Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями — в условиях высокой ключевой ставки обеспечить необходимый уровень производства продукции", — подчеркнули в Кабмине.
Ранее зампред правительства РФ провел встречу, посвященную вопросам ценообразования на рынке продуктов питания. Участники дискуссии обсудили конкретные шаги, которые следует предпринять в ближайшее время, а также долгосрочные стратегии для наращивания производства различных товаров, что позволит поддерживать стабильные цены на рынке.Напомним, годовая инфляция в Нижегородской области снижается второй месяц подряд и в сентябре составила 7,9% против 8,2% в августе.
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