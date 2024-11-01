Вице-премьер Патрушев поручил за две недели остановить рост цен на продукты Общество

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил каждый день вести мониторинг продовольственного рынка в стране.

Как сообщает телеканал "360", зампред дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен.

"Одна из важнейших задач, стоящих перед производителями — в условиях высокой ключевой ставки обеспечить необходимый уровень производства продукции", — подчеркнули в Кабмине.

Ранее зампред правительства РФ провел встречу, посвященную вопросам ценообразования на рынке продуктов питания. Участники дискуссии обсудили конкретные шаги, которые следует предпринять в ближайшее время, а также долгосрочные стратегии для наращивания производства различных товаров, что позволит поддерживать стабильные цены на рынке.