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Общество

Активисты проекта "Город чистых озер" очистили берега шести водоемов Нижнего Новгорода

26 ноября 2024 16:44  [104] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Активисты проекта "Город чистых озер" очистили берега шести водоемов Нижнего Новгорода

Как сообщает городской департамент социальных коммуникаций и молодежной политики, субботники по очистке прибрежных зон прошли на озерах Земснаряд-2, Пермяковском, ЗКПД, Светлоярском, Силикатном и Мещерском.

Мероприятия провел поисково-спасательный отряд "Волонтер" в рамках проекта "Город чистых озер", который стал одним из победителей в городском конкурсе социальных проектов "Открытый Нижний" в 2024 году. Участниками проекта являются дайверы, подводные охотники, водолазы, экологи, волонтеры и др.

Во время заседания круглого стола по итогам реализации проекта руководитель ПСО "Волонтер" Сергей Шухрин предложил создать городское сообщество из числа активных жителей для подобных регулярных экологических акций.

По словам председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергея Горина, проект объединил активных и неравнодушных людей, которые оказывают большую помощь профильным службам города по очистке водоемов, в том числе, при подготовке пляжного сезона, а также по обеспечению безопасности нижегородцев на водоемах города.

Ранее сообщалось, что более 200 субботников разного формата по очистке прибрежных зон водоемов Нижнего Новгорода провели с начала этого года.

 

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Теги:
Волонтеры Субботник Экология
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