Свыше 200 субботников по очистке берегов водоемов провели с начала года в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с начала года провели более 200 субботников по очистке прибрежных зон водоемов.

Как сообщили в городском департаменте благоустройства, в субботниках и акциях в рамках общероссийских экокампаний, экофестивалей и экоинициатив некоммерческих организаций и бизнеса приняли участие более 4 тысяч человек, которые собрали и вывезли с рекреационных зон и прибрежных территорий города более 12 тысяч кубометров отходов.

Кроме того, в рамках практической части таких мероприятий проводились исследования качества воды в водоемах, благоустраивались пляжные территории и зоны отдыха для нижегородцев. Например, на акции "Живая Волга" Фонд "Без рек как без рук" на озере Лунское установил 10 пляжных шезлонгов и кабину для переодевания, которые изготовлены из композитных материалов с использованием переработанного пластика.

Помимо этого, по словам директора департамента благоустройства Елены Пеговой, ликвидированы несанкционированные свалки в прибрежной зоне у реки Старки. Проведена уборка берегов реки Ржавки. Также регулярно проводятся волонтерские экологические акции по очистке территории вдоль реки Левинки под председательством попечительского совета реки.

В департаменте подчеркнули, что очистка прибрежных зон проводится с участием местных жителей, молодёжи и детей.

Ранее сообщалось, что в Бурнаковской низине появилась первая в Нижнем Новгороде экотропа.