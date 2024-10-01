Свыше 200 субботников по очистке берегов водоемов провели с начала года в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде с начала года провели более 200 субботников по очистке прибрежных зон водоемов.
Как сообщили в городском департаменте благоустройства, в субботниках и акциях в рамках общероссийских экокампаний, экофестивалей и экоинициатив некоммерческих организаций и бизнеса приняли участие более 4 тысяч человек, которые собрали и вывезли с рекреационных зон и прибрежных территорий города более 12 тысяч кубометров отходов.
Кроме того, в рамках практической части таких мероприятий проводились исследования качества воды в водоемах, благоустраивались пляжные территории и зоны отдыха для нижегородцев. Например, на акции "Живая Волга" Фонд "Без рек как без рук" на озере Лунское установил 10 пляжных шезлонгов и кабину для переодевания, которые изготовлены из композитных материалов с использованием переработанного пластика.
Помимо этого, по словам директора департамента благоустройства Елены Пеговой, ликвидированы несанкционированные свалки в прибрежной зоне у реки Старки. Проведена уборка берегов реки Ржавки. Также регулярно проводятся волонтерские экологические акции по очистке территории вдоль реки Левинки под председательством попечительского совета реки.В департаменте подчеркнули, что очистка прибрежных зон проводится с участием местных жителей, молодёжи и детей.
Ранее сообщалось, что в Бурнаковской низине появилась первая в Нижнем Новгороде экотропа.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+