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Временный проезд открылся по площади Свободы в Нижнем Новгороде

26 ноября 2024 17:14  [98] Общество

Движение открыли по объездной дороге на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

Временный проезд соединяет улицу Ванеева с Варварской, со съездами на улицы Максима Горького и Семашко.

В ближайшее время будет принято решение о движении по этому участку общественного транспорта.

"В первую очередь речь идет о тех маршрутах, которые временно перенаправили через улицу Ковалихинскую", - говорится в сообщении.

Напомним, открытие объездной дороги у площади Свободы перенесли на осень 2024 года. Сроки ее строительства затянулись из-за обнаружения большого количества неучтенных коммуникаций.

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Теги:
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