Временный проезд открылся по площади Свободы в Нижнем Новгороде

Движение открыли по объездной дороге на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".
Временный проезд соединяет улицу Ванеева с Варварской, со съездами на улицы Максима Горького и Семашко.
В ближайшее время будет принято решение о движении по этому участку общественного транспорта.
"В первую очередь речь идет о тех маршрутах, которые временно перенаправили через улицу Ковалихинскую", - говорится в сообщении.
Напомним, открытие объездной дороги у площади Свободы перенесли на осень 2024 года. Сроки ее строительства затянулись из-за обнаружения большого количества неучтенных коммуникаций.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+