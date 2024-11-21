Временный проезд открылся по площади Свободы в Нижнем Новгороде Общество

Движение открыли по объездной дороге на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

Временный проезд соединяет улицу Ванеева с Варварской, со съездами на улицы Максима Горького и Семашко.

В ближайшее время будет принято решение о движении по этому участку общественного транспорта.

"В первую очередь речь идет о тех маршрутах, которые временно перенаправили через улицу Ковалихинскую", - говорится в сообщении.

Напомним, открытие объездной дороги у площади Свободы перенесли на осень 2024 года. Сроки ее строительства затянулись из-за обнаружения большого количества неучтенных коммуникаций.