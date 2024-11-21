Подразделения противопожарной службы региона получили 36 новых машин Общество

Фото: Александр Воложанин

Новая пожарно-спасательная техника поступила на вооружение подразделений противопожарной службы Нижегородской области. Торжественное вручение ключей состоялось 26 ноября в Центре подготовки спасателей.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, Подразделения противопожарной службы региона получили 36 единиц спецтехники - суда на воздушной подушке, микроавтобусы, грузовые автомобили, снегоходы и болотоходы.

В церемонии принял участие замгубернатора Нижегородской области Пётр Банников. Он отметил, что правительство области понимает важность задач по обеспечению безопасности населения и предупреждения ЧС разного уровня, а потому принимает активное участие в обновлении технического оснащения аварийно-спасательной службы, обеспечении парка спецтехникой и оборудованием.

"Вдвойне приятно, что часть техники произведена нижегородскими предприятиями. Новая техника и оборудование позволит качественно и профессионально решать задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и аварий", - подчеркнул заместитель губернатора.