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Общество

Смотры сводных отрядов пожаротушения проводятся во всех районах Нижнего Новгорода

24 апреля 2024 10:16  [5] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Во всех районах Нижнего Новгорода в апреле проходят смотры сводных пожарных расчетов.

Как сообщает городское Управление ГОЧС, один из первых смотров прошел в Сормове, где расположено второе по величине участковое лесничество городских лесов. В настоящее время проверяют пожарные гидранты, а ранее были проинспектированы все водоемы.

По словам первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Дениса Скалкина, мэр Юрий Шалабаев утвердил план тушения лесных пожаров на территории города. К предстоящему пожароопасному сезону проводят опашку, уже обновлено 130 км минерализованных полос.

По результатам проверки на текущий момент техника и люди к работе готовы. В общей сложность к предстоящему лесопожарному сезону на территории городских лесов проложат 313 км минерализованных полос,  установят 137 шлагбаумов и 119 предупреждающих аншлагов.

Напомним,  с 22 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим.   

Нижегородцам напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

- на граждан: в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
- на должностных лиц: от 30 тысяч до 60 тысяч рублей;
- на индивидуальных предпринимателей: от 60 тысяч до 80 тысяч рублей;
- на юридических лиц: от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

Кроме того, в весенне-летний период необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: не жечь сухую траву; не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять их непотушенными; решительно пресекать любые игры подростков и детей с огнём.

Ранее сообщалось, что Нижегородскую область признали готовой к пожароопасному сезону в результате проведенной проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.

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Теги:
Пожары Техника
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