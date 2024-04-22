Смотры сводных отрядов пожаротушения проводятся во всех районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Во всех районах Нижнего Новгорода в апреле проходят смотры сводных пожарных расчетов.

Как сообщает городское Управление ГОЧС, один из первых смотров прошел в Сормове, где расположено второе по величине участковое лесничество городских лесов. В настоящее время проверяют пожарные гидранты, а ранее были проинспектированы все водоемы.

По словам первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Дениса Скалкина, мэр Юрий Шалабаев утвердил план тушения лесных пожаров на территории города. К предстоящему пожароопасному сезону проводят опашку, уже обновлено 130 км минерализованных полос.

По результатам проверки на текущий момент техника и люди к работе готовы. В общей сложность к предстоящему лесопожарному сезону на территории городских лесов проложат 313 км минерализованных полос, установят 137 шлагбаумов и 119 предупреждающих аншлагов.

Напомним, с 22 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим.

Нижегородцам напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

- на граждан: в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

- на должностных лиц: от 30 тысяч до 60 тысяч рублей;

- на индивидуальных предпринимателей: от 60 тысяч до 80 тысяч рублей;

- на юридических лиц: от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

Кроме того, в весенне-летний период необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: не жечь сухую траву; не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять их непотушенными; решительно пресекать любые игры подростков и детей с огнём.

Ранее сообщалось, что Нижегородскую область признали готовой к пожароопасному сезону в результате проведенной проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.