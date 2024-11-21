График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2024 13:37  [71] Более 10 аварийных домов снесли в Московском районе в 2024 году
27 ноября 2024 13:26  [81] Фестиваль молодежи и студентов могут провести в Нижнем Новгороде
27 ноября 2024 13:16  [72] Автомобиль нижегородца конфисковали за пьяную езду и отправили в зону СВО
27 ноября 2024 12:40  [116] Водителям с непогашенной судимостью могут запретить перевозить детей
27 ноября 2024 11:50  [147] Ремонт корпуса Нижегородской детской больницы завершен на 85%
27 ноября 2024 11:19  [197] Общественный транспорт пойдёт через площадь Свободы с 28 ноября
27 ноября 2024 10:58  [206] Госдума утвердила штрафы за выгул собак без намордника
27 ноября 2024 09:57  [170] Оптовые цены на картофель с начала 2024 года выросли в 2,6 раза
27 ноября 2024 08:59  [194] Российская вакцина от рака снизит риск рецидива болезни
27 ноября 2024 08:32  [230] Глеб Никитин возглавит рабочую группу при МИД РФ по вопросам переселения иностранцев
Общество

Водителям с непогашенной судимостью могут запретить перевозить детей

27 ноября 2024 12:40  [116] Общество

Минтранс России предлагает усилить ответственность водителей автобусов, которые перевозят организованные группы детей и не допускать к таким перевозкам водителей с неснятой или непогашенной судимостью. Инициатива касается как россиян, так и трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза.

Соответствующие изменения в Трудовой кодекс Минтранс выносит на публичное обсуждение

В ведомстве отметили, что полный запрет на работу таким водителям поможет обезопасить детей и защитит их от преступных посягательств. В настоящее время на водителей автобусов распространяются общие требования ТК РФ, как для водителей общественного транспорта.

В то же время, водители легковых такси не допускаются к рейсам с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления либо если подвергаются уголовному преследованию за совершение таких преступлений.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2024 года на дорогах Нижнего Новгорода пострадали более 200 детей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Минтранс
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2024 11:43  [559] Число ДТП в Нижегородской области снизилось на 2,5% за десять месяцев 2024 года
12 ноября 2024 07:59  [711] Более 200 детей пострадали на дорогах Нижнего Новгорода за 10 месяцев
09 октября 2024 15:02  [914] Более 160 ДТП с участием детей произошло в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph