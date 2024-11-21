Водителям с непогашенной судимостью могут запретить перевозить детей Общество

Минтранс России предлагает усилить ответственность водителей автобусов, которые перевозят организованные группы детей и не допускать к таким перевозкам водителей с неснятой или непогашенной судимостью. Инициатива касается как россиян, так и трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза.

Соответствующие изменения в Трудовой кодекс Минтранс выносит на публичное обсуждение.

В ведомстве отметили, что полный запрет на работу таким водителям поможет обезопасить детей и защитит их от преступных посягательств. В настоящее время на водителей автобусов распространяются общие требования ТК РФ, как для водителей общественного транспорта.

В то же время, водители легковых такси не допускаются к рейсам с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления либо если подвергаются уголовному преследованию за совершение таких преступлений.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2024 года на дорогах Нижнего Новгорода пострадали более 200 детей.