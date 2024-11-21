Участник СВО: "Люди разных национальностей защищают нашу общую Родину" Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородский участник СВО, майор, начальник разведки с позывным "Чук" в данный момент находится дома в отпуске. Попал на передовую по долгу службы.

"Мой долг и работа - защищать Родину. Я был кадровым военным и до СВО. С 2022 года наша разведывательная рота побывала почти в каждой горячей точке на фронте. В тылу врага мы вели разведку, вскрывали планы противника и пресекали их. Иногда приходилось штурмовать опорные пункты и устраивать засады", - рассказал боец.

За проявленное мужество офицер награждён медалью "За отвагу". Как и многие участники СВО, скромничает: говорит, что каждый, кто защищает интересы страны, уже герой. Месте с ним в разведывательной роте служат люди разных национальностей и вероисповеданий. Их всех объединяет настоящее ратное братство.

"Мы все как один защищаем свою общую Родину. Нас объединяет долг и дружба. Реальный пример, когда боец-мусульманин молится на позиции, а православный воин в этот момент без какой-либо просьбы обеспечивает ему прикрытие", - поделился он.

После окончания отпуска военнослужащий отправится на СВО к своим боевым товарищам.

Государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. C 5 ноября по 31 декабря 2024 года увеличена суммарная единовременная выплата при условии заключения контракта с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. Единовременная материальная поддержка составит 3 млн рублей. Таким образом, годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 млн рублей. Такое решение приняли в том числе после открытия Фонда народного единства, который формируется за счет добровольных пожертвований организаций и предприятий региона.

Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Напомним, отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию для тех, кто планирует заключить контракт с Минобороны можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.