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Общество

Реконструкция трамвайных путей на Бекетова в Нижнем Новгороде идет с опережением графика

28 ноября 2024 12:28  [46] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подрядчик ведет работы по реконструкции трамвайных путей на улицах Бекетова и Кузнечихинской в Нижнем Новгороде с опережением графика. Об этом сообщает ООО "Экологические проекты".

В настоящее время подрядная организация полностью завершила работы на участке протяженностью 150 метров по оси от дома №57 по улице Бекетова в сторону улицы Кузнечихинской.

На участке от улицы Кузнечихинской до улицы Нартова выполнена разработка рельсошпальной решетки, котлована и устройство подстилающего слоя из щебня. От улицы Кузнечихинской до улицы Заярской также выполнено устройство подстилающего слоя из бетона. От улицы Кузнечихинской до улицы Горловской завершено устройство нижней плиты из фибробетона. На отрезке от улицы Кузнечихинской до улицы Саврасова подрядчик завершил монтаж рельсов, а на участке от улицы Кузнечихинской до дома №57 по улице Бекетова уложено бетонное покрытие.

Всего в работах задействовано более 40 человек, используется 15 единиц техники. На ремонтируемых участках проезжая часть заужена.

"Работы ведутся поочередно так называемыми захватками/перегонами в 100-150 метров между перекрестками. Реконструкция трамвайных путей будет продолжаться зимой", - отметил директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский.

Завершить все работы на улицах Бекетова и Кузнечихинской планируется в 2025 году.

Напомним, движение трамваев у ТРЦ "Небо" в Нижнем Новгороде восстановят до конца года.

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Теги:
Реконструкция Трамвай
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