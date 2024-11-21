Список запрещенных к продаже товаров без маркировки расширили в России Общество

Фото: Минцифры

Механизм блокировки просроченной продукции, а также небезопасных товаров в России через маркировку "Честный знак" будет распространён ещё на ряд категорий продуктов.

Как следует из постановления правительства, которое размещено на сайте опубликования нормативно-правовых актов, среди этих товаров теперь будет икра, растительное масло и корма для животных.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2023 г. № 1944 "Об утверждении перечня случаев, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, запрещена на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в указанной государственной информационной системе необходимой информации о таких товарах, и особенностей внедрения указанного запрета в отношении отдельных товаров", - говорится в документе.

В документе также уточняется, что с 1 сентября 2025 года перечень пополнят ветеринарные медикаменты, велосипеды и велосипедные рамы.

С 1 октября в список войдут красная и чёрная икра, безалкогольное пиво, технические средства реабилитации. Кроме того, с 1 марта 2026 года в перечень добавятся корма для животных в потребительской упаковке, с 1 мая 2026 года - растительное масло и масложировая продукция, а с 1 апреля 2027 года - консервированные продукты.

В правительства России пояснили, что блокировать товар будут в том случае, когда в государственной информационной системе "Честный знак" не будет данных о маркировке товара или вводе его в оборот. Помимо этого, товар подлежит блокировке, когда у него некорректный код проверки или истёк срок годности, а также в случае выведения из оборота или запрета к продаже по решению надзорных органов.

Механизм, который блокирует продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, запущен в России 1 апреля 2024 года. Первым он затронул табак и разливное пиво. С 1 мая он был распространен на молочную продукцию. А с 1 сентября механизм блокировки просроченной и нелегальной молочной продукции на кассах стал обязательным для всех магазинов.

Ранее сообщалось, что в России запретили продажу немаркированной продукции легкой промышленности.

СПРАВКА

"Честный знак" — это национальная система цифровой маркировки товаров. Основная задача системы "Честный знак" - гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции.