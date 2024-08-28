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Экономика

Немаркированную одежду запретили продавать в России

16 сентября 2024 16:04  [119] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России запретили продажу немаркированной продукции легкой промышленности.

Как сообщает РИА Новости, в силу вступают изменения в соответствующее постановление правительства.

Нововведение коснется таких видов одежды, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, а также верхняя одежда, шали, шарфы и галстук и некоторые другие элементы одежды.

До 15 сентября был разрешен оборот и вывод из оборота продукции, если она была произведена или ввезена на территорию России до первого апреля текущего года, дня начала обязательной маркировки товаров легкой промышленности.

По данным РИА Новости, некоторые торговые площадки и магазины одежды заранее начали маркировать всю продукцию, а также заранее оптимизировали все поставки.  Кроме того, крупные маркетплейсы давно работают с маркировкой: продавцов заранее предупреждают об обязательной маркировке новых категорий товаров.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании приглашают на бесплатное обучение по работе с маркировкой групп товаров

Напомним, национальная система цифровой маркировки “Честный знак” позволяет отслеживать движение товаров в РФ - с момента их изготовления до продажи покупателю. Маркировка предполагает нанесение специального кода на товар: производитель получает коды в системе маркировки, наносит их на товары и вводит в оборот. Обязательная маркировка клеится непосредственно на товар - упаковку, ярлык, этикетку или иным способом. Основная задача системы — повышение уровня безопасности, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.

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Теги:
Маркетплейс Маркировка Промышленность
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