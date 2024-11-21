Долги по налогам начнут списывать со счетов россиян автоматически Общество

Минфин РФ инициировал новые правила взыскания налоговых задолженностей: теперь их могут начать списывать с граждан без судебного разбирательства, если человек не оспорит начисление. Поправки могут вступить в силу в ноябре 2025 года.

Сейчас налоговые органы имеют право взыскивать задолженности по налогам без решения суда с юридических лиц и ИП. Пени, штрафы, страховые взносы, сборы, проценты по налогам списывают со счетов компаний и индивидуальных предпринимателей автоматически.

Согласно документу, вскоре ФНС получит право применять такую же меру в отношении физических лиц. Сейчас для списания налоговой задолженности нужно судебное решение.

За счёт нового порядка взыскания налогов и штрафов по ним с физлиц поступления в региональные бюджеты могут достичь 22,5 млрд рублей. Законопроект уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

По оценке экономистов, мера была ожидаема, поскольку большое количество физлиц-налогоплательщиков оставались вне зоны контроля налоговых органов, а выстроить процесс взыскания через суд очень сложно. Это не способствовало пополнению бюджета.

Новый порядок взыскания в случае одобрения законопроекта будет строиться по следующей схеме: сначала налогоплательщику придёт требование об уплате налоговой задолженности; если гражданин не отреагирует на него, налоговая получит право взыскать необходимую сумму автоматически. Гражданина проинформируют о решении о взыскании в личном кабинете налогоплательщика, на сайте "Госуслуги" или заказным письмом.

В счёт уплаты налога деньги будут списаны с банковских карт и счетов. Если их недостаточно, то налоговая возьмётся за имущество.

В случае ошибки налогоплательщик может направить в ФНС жалобу - в этом случае приостановят все действия налоговых сотрудников и сроки всех требований до выяснения обстоятельств. Оспорить решение налоговой можно будет и в суде.

Новое правило затронет все виды налогов, которые прописали в Налоговом кодексе.

Напомним, физические лица должны до 1 декабря текущего года заплатить земельный, транспортный и имущественный налог за 2023 год. Кроме того, с этого года введён налог с доходов в виде процентов по вкладам (если их размер превысил 150 тысяч рублей).

По материалам телеканала "360"