Нижегородцы смогут оплачивать штрафы и налоги на портале "Карта жителя" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Оплата ЖКХ, штрафов ГИБДД, налогов, госпошлин и детских садов будет доступна на портале "Карта жителя Нижегородской области" для авторизованных пользователей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, до 31 августа 2025 года при оплате любых услуг, кроме ЖКХ, через Систему быстрых платежей (СБП), доступна оплата без комиссии.

Помимо этого, до 31 августа при оплате детских садов через СБП на портале "Карта жителя" можно получить кешбэк 1% от суммы платежа. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, новая услуга даст целый ряд преимуществ для пользователей портала "Карта жителя". Так, все начисления будут собраны на одной web-витрине, оплата нескольких начислений разных категорий может производиться в один клик. Кроме того, при необходимости, квитанции об оплате можно получить на электронную почту. Вся история операций сохраняется в личном кабинете пользователя.

Чтобы воспользоваться новой услугой на сайте nn-card.ru, нужно нажать на кнопку "Оплата ЖКУ", после чего в разделе "Документы" ввести необходимые данные для поиска начислений. Все найденные начисления будут отображены на странице "Платежи". Пользователь может выбрать любое количество начислений для оплаты банковской картой.

Напомним, что развитие цифровых сервисов – одна из ключевых задач нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и ВТБ договорились о выдаче "Карт жителя" в МФЦ региона.