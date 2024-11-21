Автобусы А-75 и А-97 продолжат ходить в Нагулино и Мостотряд до запуска трамваев Общество

Автобусы А-75 и А-97 продолжат транспортное обслуживание жителей Нагулино и Мостотряда до возобновления движения трамвая в Автозаводском районе. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем

Ранее в план регулярных перевозок были внесены изменения: планировалось изменить начальную точку маршрутов А-75 и А-97. С 22 января маршрут А-75 планировалось перенаправить в посёлок Мостотряд, а маршрут А-97 - в микрорайон "Юг" Автозаводского района.

При этом А-75 в настоящее время является компенсацией трамвайного маршрута №8, работа которого приостановлена из-за реконструкции трамвайных путей.

Как сообщили в ЦРТС, подрядчик сорвал сроки работ на участке от петли Малышева до петли Гнилицы, и движение трамваев в срок до 20 января, как это было предусмотрено планом, не запустят.

"Учитывая данные обстоятельства, принято решение продолжить транспортное обслуживание жителей посёлков Нагулино, Гнилицы, Стригино и Мостотряда автобусными маршрутами А-75 и А-97 до возобновления движения трамвая №8 до посёлка Гнилицы", - подчеркнули в Центре развития транспортных систем.

Напомним, после заключения брутто-контракта маршрут А-97 с 1 декабря скорректируют: он не будет ходить на улицу Богдановича, а конечной точкой движения станет улица Деловая. Данный маршрут будет временно дублировать маршрут Т-97 до окончания действия свидетельства об осуществлении перевозок, выданного перевозчику (21 января 2025 года).