Торговая сеть "Перекрёсток" планирует запустить агроагрегатор в Нижнем Новгороде Бизнес

Торговая сеть "Перекрёсток" планирует начать работу с агроагрегатором в Нижнем Новгороде ближайшее время. Об этом заявила директор по развитию категорий "Фрукты, овощи и ультра-фреш" торговой сети "Перекрёсток" Александра Сухарева в ходе сегодняшней конференции для ключевых партнеров Нижегородской области.

По ее словам, в настоящее время есть вопросы при взаимодействии больших торговых сетей и маленьких фермеров.

"Мы хотим, чтобы в ближайшее время в наши распределительные центры попадала фермерская продукция. Сейчас не всегда подбирается оптимальный план поставки и логистика", - рассказала Сухарева.

Александра Сухарева подчеркнула, что в настоящее время вместе с Корпорацией МСП X5 Group уже запустила проект по агроагрегации.

"Агроагрегатор – это платформа, которая объединяет региональную продукцию у себя на площадке, делает ее рентабельной и для фермера и для нас, а затем дальше отгружает ее в торговые сети "Перекрёсток" и "Пятерочка", - добавила она.