Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Новые спортивные объекты Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
29 ноября 2024 19:24  [45] Торговая сеть "Перекрёсток" планирует запустить агроагрегатор в Нижнем Новгороде
29 ноября 2024 17:21  [129] "Транснефть–Верхняя Волга" завершила масштабную реконструкцию подводного перехода нефтепровода через Волгу
29 ноября 2024 16:10  [161] Несколько инвестпроектов реализуются в Кулебаках при поддержке Корпорации развития региона
29 ноября 2024 12:47  [224] "Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала систему автоматики резервуарного парка в Нижегородской области
29 ноября 2024 12:32  [211] Три нижегородских предприятия на льготных условиях участвуют в выставке в Египте
29 ноября 2024 08:06  [283] Три новых инвестсоглашения утверждены между правительством области и предприятиями
28 ноября 2024 18:42  [356] Семь нижегородских предпринимателей стали участниками бизнес-стендапа "Свои грабли"
28 ноября 2024 17:18  [413] "Транснефть-Верхняя Волга" пополнила базу флота уникальными судами
28 ноября 2024 14:58  [304] ЛУКОЙЛ увеличивает долю зеленой электроэнергии в объеме собственного потребления
28 ноября 2024 11:39  [352] Газовая турбина №1 Новогорьковской ТЭЦ прошла капитальный ремонт
Бизнес

Торговая сеть "Перекрёсток" планирует запустить агроагрегатор в Нижнем Новгороде

29 ноября 2024 19:24  [45] Бизнес

Торговая сеть "Перекрёсток" планирует начать работу с агроагрегатором в Нижнем Новгороде ближайшее время. Об этом заявила директор по развитию категорий "Фрукты, овощи и ультра-фреш" торговой сети "Перекрёсток" Александра Сухарева в ходе сегодняшней конференции для ключевых партнеров Нижегородской области.

По ее словам, в настоящее время есть вопросы при взаимодействии больших торговых сетей и маленьких фермеров. 

"Мы хотим, чтобы в ближайшее время в наши распределительные центры попадала фермерская продукция. Сейчас не всегда подбирается оптимальный план поставки и логистика", - рассказала Сухарева. 

Александра Сухарева подчеркнула, что в настоящее время вместе с Корпорацией МСП X5 Group уже запустила проект по агроагрегации. 

"Агроагрегатор – это платформа, которая объединяет региональную продукцию у себя на площадке, делает ее рентабельной  и для  фермера и для нас, а затем дальше отгружает ее в торговые сети "Перекрёсток" и "Пятерочка", - добавила она.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph