Нижегородских предпринимателей пригласили на обучение по маркировке товаров Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских производителей и торговые организации приглашают на бесплатные вебинары по работе с маркировкой разных групп товаров.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, до конца декабря на платформе государственной информационной системы мониторинга: https://честныйзнак.рф/ пройдут 20 вебинаров. Это вебинары об особенностях маркировки детских игрушек, алкогольных напитков, растительных масел, кормов для животных, БАДов, бакалеи, соков и ветпрепаратов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, во время вебинаров участники смогут задать вопросы, узнать об изменениях и технических требованиях системы. Такие мероприятия дополняют инструменты поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Получить более подробную информацию о регистрации и участии можно на сайте честныйзнак.рф, а также на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в разделе "Ежемесячные планы обучающих мероприятий по вопросам маркировки товаров средствами идентификации".

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в России расширили список запрещенных к продаже товаров без маркировки.