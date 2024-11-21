График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
02 декабря 2024 12:39  [35] Нижегородских предпринимателей пригласили на обучение по маркировке товаров
02 декабря 2024 11:18  [134] Новую модель Lada Aura начали продавать в России
29 ноября 2024 19:24  [666] Торговая сеть "Перекрёсток" планирует запустить агроагрегатор в Нижнем Новгороде
29 ноября 2024 17:21  [640] "Транснефть–Верхняя Волга" завершила масштабную реконструкцию подводного перехода нефтепровода через Волгу
29 ноября 2024 16:10  [569] Несколько инвестпроектов реализуются в Кулебаках при поддержке Корпорации развития региона
29 ноября 2024 12:47  [647] "Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала систему автоматики резервуарного парка в Нижегородской области
29 ноября 2024 12:32  [522] Три нижегородских предприятия на льготных условиях участвуют в выставке в Египте
29 ноября 2024 08:06  [592] Три новых инвестсоглашения утверждены между правительством области и предприятиями
28 ноября 2024 18:42  [574] Семь нижегородских предпринимателей стали участниками бизнес-стендапа "Свои грабли"
28 ноября 2024 17:18  [634] "Транснефть-Верхняя Волга" пополнила базу флота уникальными судами
Бизнес

Нижегородских предпринимателей пригласили на обучение по маркировке товаров

02 декабря 2024 12:39  [35] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских производителей и торговые организации приглашают на бесплатные вебинары по работе с маркировкой разных групп товаров.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, до конца декабря на платформе государственной информационной системы мониторинга: https://честныйзнак.рф/ пройдут 20 вебинаров. Это вебинары об особенностях маркировки детских игрушек, алкогольных напитков, растительных масел, кормов для животных, БАДов, бакалеи, соков и ветпрепаратов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, во время вебинаров участники смогут задать вопросы, узнать об изменениях и технических требованиях системы. Такие мероприятия дополняют инструменты поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Получить более подробную информацию о регистрации и участии можно на сайте честныйзнак.рф, а также на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в разделе "Ежемесячные планы обучающих мероприятий по вопросам маркировки товаров средствами идентификации".

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в России расширили список запрещенных к продаже товаров без маркировки.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Маркировка Мой бизнес МСП
Поделиться:
Новости по теме
29 ноября 2024 12:44  [590] Список запрещенных к продаже товаров без маркировки расширили в России 
16 сентября 2024 16:04  [746] Немаркированную одежду запретили продавать в России
16 сентября 2024 11:47  [808] Нижегородские компании приглашают на бесплатное обучение по работе с маркировкой групп товаров
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph