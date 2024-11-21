Россиянам доступны более 45 международных авианаправлений Общество

В этом году количество туристических поездок из России в зарубежные стран достигнет порядка 75-80% относительно показателя "доковидного" 2019 года, сообщает ТАСС.

Вице-президент Российского союза туриндустрии директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко подчеркнул, что в настоящее время россиянам доступны свыше 45 международных направлений, из которых 36 выполняют российские авиакомпании.

Эксперт также отметил, что в настоящее время почти восстановился туристический поток в Россию из Китая.

"Ближний Восток очень активно сейчас развивается - это и Эмираты, и Саудовская Аравия. Безусловно, Индия. И здесь мы очень надеемся, что если не в 2024 году, то в 2025 году мы все-таки подойдем к каким-то своим показателям, которые будут превышать "доковидный" период", - добавил вице-президент РСТ.

Ранее сообщалось, что более 807 млн рублей выделили на развитие туристических кластеров.