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Общество

Экскурсионный поток в сегменте речного туризма вырос в Нижегородской области на 22%

19 ноября 2024 17:23  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На 22,6 % вырос в Нижегородской области туристско-экскурсионный поток в сегменте речного туризма.

Как сообщает министерство туризма и промыслов региона, в этом году в Нижегородской области зафиксировано около 800 тысяч круизных туристов, а также тех, кто совершил речные прогулки. В прошлом году этот показатель был на уровне 650 тысяч человек.

"Для Нижегородской области речной туризм – одно из приоритетных и перспективных направлений в отрасли. Всего в регионе действуют семь круизных центров и семь круизных операторов, по рекам курсируют более 40 круизных теплоходов и судов разного формата и класса", – рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

По словам Сергея Яковлева, благодаря господдержке и частным инвестициям, в Нижегородской области совершенствуется туристическая инфраструктура,  а также создаются новые пассажирские суда. Так, летом этого года был запущен второй теплоход-колесник ПСК-180 "Аурум". Судно курсирует по маршруту "Московской кругосветки", а его пассажиры имеют возможность посетить все города Золотого кольца России.

Напомним, Нижегородская область входит в туристическую макротерриторию "Большая Волга", которая объединяет 13 субъектов России. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 807 млн рублей выделили на развитие туристических кластеров.

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Теги:
Нацпроект Путешествия Туризм
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